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FACUA colaborará con la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile

En el marco de su programa de cooperación internacional, FACUA buscará ayudas para el desarrollo de proyectos de la asociación que dirige Diego Ortega Obreque.

FACUA.org
América-27/12/2001
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El director de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Diego Ortega Obreque, ha realizado una visita a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) durante su estancia en España en diciembre.

El direc

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