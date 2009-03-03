FACUA compara la propuesta de tarifas del metro de Sevilla con las vigentes en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia
Pide un sistema que permita a los usuarios verificar la aplicación de las tarifas y bonificaciones.
FACUA.org
Sevilla-03/03/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha comparado la propuesta de tarifas del metro de Sevilla que maneja la Consejería de Obras Públicas y Transportes con las vigentes en 2009 en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
FACUA Sevilla considera