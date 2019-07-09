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FACUA compara las 75 tarifas móviles con llamadas ilimitadas que ofertan 22 compañías

Destacan los 7,99 euros al mes de Suop por 2 Gb y los 9 euros de Xenet por 4 Gb. Frente al estándar de los 20 Gb, Xenet sube a 25 Gb por 16,50 euros y Pepephone, Lowi y República Móvil a 23 G por unos 20 euros.

FACUA.org
España-09/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado a comienzos de julio un estudio comparativo sobre las 75 tarifas móviles con llamadas nacionales ilimitadas de 22 compañías.

Las ofertas con datos a precios más bajos son los 7,99 euros mensuales de Suop por 2 Gb,

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