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FACUA compara las 80 tarifas de móvil con llamadas ilimitadas que ofertan 22 compañías

Entre las ofertas con datos a precios más bajos destacan los 7,99 euros de Suop por 2 Gb, los 9,90 euros de Finetwork por 7 Gb y los 9,95 euros de Xenet por 8 Gb.

FACUA.org
España-12/11/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado en noviembre un estudio comparativo sobre las 80 tarifas móviles con llamadas nacionales ilimitadas de 22 compañías.

Entre las ofertas con datos a precios más bajos destacan los 7,99 euros mensuales de Suop por 2

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