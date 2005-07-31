FACUA compara treinta y siete ofertas de ADSL
La Federación denuncia que muchos usuarios que intentan contratar las ofertas de navegación a alta velocidad no pueden hacerlo, ya que los proveedores restringen su aplicación a determinadas zonas del territorio nacional.
FACUA.org
España-31/07/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas de treinta y siete ofertas de los siete principales proveedores de ADSL.
El análisis se enmarca en la Campaña de información y control de mercado sobre