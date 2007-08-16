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FACUA comparece en el Parlamento sobre la responsabilidad social de las empresas

Expuso sus valoraciones sobre la aplicación de criterios de responsabilidad social en el empresariado andaluz.

FACUA.org
Andalucía-16/08/2007
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Mariló Molina Álvarez y Rocío Algeciras Cabello, directivas de FACUA Andalucía y responsables de sus secciones de Vivienda y Medio Ambiente y Agricultura, respectivamente, comparecieron el 21 de junio en el Parlamento de Andalucía para exponer sus

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