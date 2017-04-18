Nuestras accionesEl Gobierno autonómico anula la resolución que fijaba como obligatoria la atención en horario diurno

FACUA Comunidad Valenciana critica que la Generalitat dé luz verde a las gasolineras desatendidas

La asociación, que reitera su rechazo a un modelo discriminatorio e inseguro para los usuarios, ya ha planteado formalmente ante todos los servicios de consumo y de energía autonómicos sus reivindicaciones.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-18/04/2017
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FACUA Comunidad Valenciana critica que la Generalitat haya decidido autorizar a las gasolineras automáticas operar sin que sea obligatorio que un empleado atienda físicamente a los usuarios.

La Consellería de Economía ha firmado la anulación de la r

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