FACUA Comunidad Valenciana critica que la Generalitat dé luz verde a las gasolineras desatendidas
La asociación, que reitera su rechazo a un modelo discriminatorio e inseguro para los usuarios, ya ha planteado formalmente ante todos los servicios de consumo y de energía autonómicos sus reivindicaciones.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-18/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Comunidad Valenciana critica que la Generalitat haya decidido autorizar a las gasolineras automáticas operar sin que sea obligatorio que un empleado atienda físicamente a los usuarios.
La Consellería de Economía ha firmado la anulación de la r