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FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre consumo responsable en el CEIP Campanar de Valéncia

La asociación expondrá la necesidad de concienciar y desarrollar una capacidad crítica ante la realidad del consumo y ofrecerá una visión crítica sobre el modo de vida consumista.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-02/04/2019
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FACUA Comunidad Valenciana imparte este martes 2 de abril una charla sobre consumo responsable a estudiantes de Primaria del CEIP Campanar de València. La actividad tendrá lugar a las 17.10 horas en el centro público.

Pau Bernad, directivo de la asocia

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