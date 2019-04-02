FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre consumo responsable en el CEIP Campanar de Valéncia
La asociación expondrá la necesidad de concienciar y desarrollar una capacidad crítica ante la realidad del consumo y ofrecerá una visión crítica sobre el modo de vida consumista.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-02/04/2019
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FACUA Comunidad Valenciana imparte este martes 2 de abril una charla sobre consumo responsable a estudiantes de Primaria del CEIP Campanar de València. La actividad tendrá lugar a las 17.10 horas en el centro público.
Pau Bernad, directivo de la asocia