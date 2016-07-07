Nuestras accionesLos abusos reportan grandes beneficios

FACUA Comunidad Valenciana pide a Consumo que informe sobre las multas a las empresas por irregularidades

El presidente de la asociación reclama en una reunión al director general de Consumo más contundencia en las sanciones.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-07/07/2016
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FACUA Comunidad Valenciana ha pedido a la Dirección General de Consumo de la comunidad que informe a los consumidores sobre las sanciones que imponen a las empresas que cometen irregularidades.

Así se lo han planteado el presidente de la asociación, Domènec B

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