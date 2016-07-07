FACUA Comunidad Valenciana pide a Consumo que informe sobre las multas a las empresas por irregularidades
El presidente de la asociación reclama en una reunión al director general de Consumo más contundencia en las sanciones.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-07/07/2016
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La falta de transparencia en la aplicación de sanciones dificulta a los consumidores que ejerzan su derecho a reclamar. | Imagen: flickr.com/66391503@N00/9668825797 (CC BY 2.0).
FACUA Comunidad Valenciana ha pedido a la Dirección General de Consumo de la comunidad que informe a los consumidores sobre las sanciones que imponen a las empresas que cometen irregularidades.
Así se lo han planteado el presidente de la asociación, Domènec B