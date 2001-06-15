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FACUA confía en el éxito de la demanda judicial de la Junta de Andalucía contra las tabaqueras

La Federación solicita que la medida vaya unida de voluntad política real para reducir el tabaquismo juvenil, con campañas antitabaco y la prohibición total de la publicidad de cigarrillos en Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-15/06/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) confía en el éxito de la demanda judicial que la Junta de Andalucía interpondrá contra las compañías tabaqueras para exigirles los gastos que ocasionan a la sanida

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