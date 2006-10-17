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FACUA considera abusivo el cobro de comisiones al usuario por recibir una transferencia bancaria

La Federación advierte que la recepción de transferencias no es un servicio accesorio que tenga que solicitar el usuario sino que va incluido en los que ofrecen las cuentas corrientes o de ahorros.

FACUA.org
España-17/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera abusiva la medida que permite desde hoy a los bancos cobrar comisiones por recibir una transferencia. Esta situación, que ya rechazó FACUA en 2005 al conocer la propuesta, supone un nuevo cobro que perjudica la

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