Nuestras acciones

FACUA considera abusivo el pretendido cobro de comisiones al usuario por recibir una transferencia bancaria

La Federación advierte que la recepción de transferencias no es un servicio accesorio que tenga que solicitar el usuario sino que va incluido en los que ofrecen las cuentas corriente o de ahorro.

FACUA.org
España-29/06/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera abusiva la propuesta de la banca de cobrar comisiones a los clientes a partir de 2006 por recibir una transferencia. Esta tasa actualmente no existe ya que, de momento, sólo paga el usuario que envía el dinero.<

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos