FACUA considera abusivo el pretendido cobro de comisiones al usuario por recibir una transferencia bancaria
La Federación advierte que la recepción de transferencias no es un servicio accesorio que tenga que solicitar el usuario sino que va incluido en los que ofrecen las cuentas corriente o de ahorro.
FACUA.org
España-29/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera abusiva la propuesta de la banca de cobrar comisiones a los clientes a partir de 2006 por recibir una transferencia. Esta tasa actualmente no existe ya que, de momento, sólo paga el usuario que envía el dinero.<