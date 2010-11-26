Nuestras accionesRetirada del mercado andaluz de veinticuatro lotes

FACUA considera de una grave irresponsabilidad el criterio para la selección de las marcas de aceite de oliva analizados por la Junta de Andalucía

La Dirección General de Consumo se ha dejado guiar por los intereses de patronales empresariales del sector agrícola y puede provocar que los consumidores sospechen de la existencia de fraude en cualquiera de las marcas más baratas del mercado.

FACUA.org
Andalucía-26/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción considera que el criterio para la selección de las muestras de aceite de oliva analizadas por la Junta de Andalucía y el mensaje con que se ha hecho pública la detección de un presunto fraude en veinticuatro de ellas supone una grave

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