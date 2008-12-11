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FACUA considera desmedida la primera subida trimestral de la luz en 2009 propuesta por Industria

Insiste en reclamar al Ministerio que deje de diseñar las políticas eléctricas de espaldas a los usuarios y dé una participación real y efectiva a las asociaciones de consumidores más representativas.

FACUA.org
España-11/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera desmedida la primera subida trimestral de la luz de 2009 propuesta por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que vuelve a ponderar los intereses del sector eléctrico por encima de los de los consumidores pese a la coyuntura econ&oacut

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