FACUA considera desproporcionada la subida del 10,9% autorizada al butano en los últimos doce meses
La Federación solicita un cambio en el sistema de revisión de precios que se ajuste más a la realidad.
FACUA.org
España-31/03/2005
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Ante el incremento del precio de la bombona de butano en un 8,28% a partir del 1 de abril, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte de que la subida autorizada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en este carburante en los últimos doce meses, que