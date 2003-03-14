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FACUA considera desproporcionada la subida del butano autorizada por Economía

Los usuarios pagarán hasta un 7,74% más que en la actualidad. Desde la entrada en vigor del nuevo sistema de fijación de precios máximos en octubre de 2000, el butano ha subido un 30,6%.

FACUA.org
España-14/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera que la subida máxima en la bombona de butano autorizada por el Ministerio de Economía es totalmente desproporcionada y un nuevo castigo a las economías domésticas. El

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