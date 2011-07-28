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FACUA considera el anuncio del Santander una operación de lavado de imagen que además aumentará sus beneficios

El banco ofrece la carencia de tres años en el pago del capital de las cuotas hipotecarias para determinados particulares con dificultades de pago. Es una maniobra de distracción frente a las reivindicaciones de la dación en pago y la moratoria de los embargos.

FACUA.org
España-28/07/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera una maniobra de distracción frente a las reivindicaciones de la dación en pago y la moratoria de los embargos el anuncio del Santander por el que ofrece la carencia de tres años en el pago del capital de las cuotas hipotecarias pa

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