FACUA considera el matrimonio homosexual un avance histórico en la igualdad de derechos civiles
La Federación señala que se trata de un paso tan importante como el que supuso en determinadas sociedades la eliminación de trabas al matrimonio entre personas que tenían distinto el color de su piel.
FACUA.org
España-30/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la Ley que amplia el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo aprobada por el Congreso de los Diputados supone un avance histórico en la igualdad de derechos civiles.
«Se trata de un paso