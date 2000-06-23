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FACUA considera elevada la 'tarifa plana' de 2.750 pesetas aprobada hoy y critica que se limite al horario reducido

La Federación lamenta que el Gobierno haya rehusado establecer una tarifa plana real y accesible para la inmensa mayoría de la población.

FACUA.org
España-23/06/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera elevada la tarifa plana de acceso a Internet de 2.750 pesetas mensuales y limitada al horario reducido aprobada hoy viernes en el Consejo de Ministros.

FACUA, que defendía una tari

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