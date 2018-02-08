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FACUA considera escandaloso que Justicia denuncie al informático que destapó el fallo de Lexnet

La asociación critica que el ministro Catalá no asuma sus responsabilidades y, en su lugar, intente castigar al joven que ayudó a reparar el agujero de seguridad de la plataforma judicial.

FACUA.org
España-08/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que el Ministerio de Justicia haya decidido denunciar al informático que descubrió la vulnerabilidad en LexNet, la plataforma telemática para las comunicaciones en el sistema judicial. Sobre todo, después de que

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