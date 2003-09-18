FACUA considera excesivos los precios de los proveedores de Internet y reivindica una tarifa plana real de 12 euros
La Federación ha comparado las tarifas planas y onduladas que ofrecen trece compañías. El acceso a Internet de 24 horas menos caro a través de telefonía básica debería bajar un 40%, ya que actualmente asciende a 19,90 euros más IVA.
FACUA.org
España-18/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que los precios de las empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet son excesivos y demanda al Gobierno una tarifa plana real, de 24 horas, al precio de 12 euros mensuales. Es decir, un 40% por debajo de las que act