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FACUA considera fallida la puesta en marcha de la Red de Alerta de Andalucía

La 'web' que informaría a los consumidores sobre los productos inseguros se reduce a dos enlaces a páginas del Ministerio de Consumo y la CE.

FACUA.org
Andalucía-31/03/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA considera fallida la puesta en marcha de la Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo.

Después de haber realizado el pretencioso anuncio de que Andalucía sería la primera C

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