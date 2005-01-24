FACUA considera inaceptable el cobro directo a los usuarios que valoran exigir los gruistas
La Federación denuncia que con esta práctica se continuaría utilizando a los usuarios como rehenes en el conflicto con el agravante de que los gruistas tendrían garantizados sus ingresos en unos días en que la ola de frío que azota España va a incrementar la demanda de grúas.
FACUA.org
España-24/01/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera inaceptable el cobro directo a los usuarios anunciado por los gruistas para garantizar sus ingresos mientras duran sus medidas de presión a las aseguradoras en lugar de dejar de prestar sus servicios a través de