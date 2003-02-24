FACUA considera inaceptable la medida anunciada por Vodafone para 'compensar' a sus clientes
La Federación pide al Gobierno que sancione al operador y le obligue a indemnizar a sus más de ocho millones y medio de clientes por la avería del pasado jueves.
FACUA.org
España-24/02/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera totalmente inaceptable la medida anunciada por Vodafone para compensar a sus clientes por la avería del pasado jueves, que les dejó sin servicio durante toda la mañana y buen