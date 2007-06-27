FACUA considera inaceptable que el alquiler de los nuevos contadores eléctricos sea un 37% más caro que el de los actuales
Denuncia este nuevo regalo del Gobierno al sector, pese a que los contadores actuales han sido sobradamente amortizados por las eléctricas, que ni siquiera han invertido en revisiones periódicas para verificar su estado.
FACUA.org
España-27/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera inaceptable que la tarifa por el alquiler de los nuevos contadores eléctricos sea un 37% más caro que la de los actuales, como está previsto en el Real Decreto sobre tarifas que aprobará el viernes