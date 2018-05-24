FACUA considera inaceptable que las autoridades sanitarias permitan a las farmacias vender Coca-Cola
La comercialización de productos de la multinacional en establecimientos sanitarios permite revestirlos de un halo de salubridad. Coca-Cola patrocina acciones de comunicación de la patronal farmacéutica.
FACUA.org
España-24/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable que las autoridades sanitarias permitan a las farmacias vender Coca-Cola, aprovechándose del vacío legal por el que estos establecimientos sanitarios comercializan todo tipo de productos ajenos a su actividad principal.<