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FACUA considera injusta, insolidaria e inoportuna la propuesta de aplicar impuestos indirectos a los hidrocarburos y la electricidad para financiar la Sanidad

La Federación considera que el Gobierno debe dotar con más fondos para la financiación de la Sanidad a las comunidades autónomas que estén desarrollando más medidas para fomentar el ahorro.

FACUA.org
España-01/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera injusta, insolidaria e inoportuna la propuesta del Gobierno de aplicar impuestos indirectos sobre los hidrocarburos y la electricidad para destinarlos a la financiación de la Sanidad en las comunidades autónomas

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