FACUA considera injusta, insolidaria e inoportuna la propuesta de aplicar impuestos indirectos a los hidrocarburos y la electricidad para financiar la Sanidad
La Federación considera que el Gobierno debe dotar con más fondos para la financiación de la Sanidad a las comunidades autónomas que estén desarrollando más medidas para fomentar el ahorro.
FACUA.org
España-01/09/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera injusta, insolidaria e inoportuna la propuesta del Gobierno de aplicar impuestos indirectos sobre los hidrocarburos y la electricidad para destinarlos a la financiación de la Sanidad en las comunidades autónomas