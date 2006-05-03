FACUA considera injustificada y fruto de la especulación la subida del 44% en el precio del aceite de oliva en los últimos doce meses
La Federación advierte que estos elevados incrementos pueden empujar a parte de los consumidores a inclinarse por el consumo de otras grasas vegetales más económicas aunque menos beneficiosas para la salud.
FACUA.org
España-03/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que la desorbitada subida del 44% del precio del aceite de oliva en los últimos doce meses, según los datos presentados hoy por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, carece de justificación y es