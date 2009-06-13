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FACUA considera insolidarias las subidas en los impuestos indirectos de las gasolinas aprobadas por el Gobierno

Critica que como ya hizo el PP durante sus gobiernos, con estas medidas el PSOE perjudica especialmente a las familias de rentas más bajas.

FACUA.org
España-13/06/2009
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FACUA-Consumidores en Acción considera insolidario e injusto que el Gobierno vuelva a suplir con subidas en impuestos indirectos sobre las gasolinas la disminución de fondos que han experimentado las arcas del Estado como consecuencia de la aplicación de distintas medidas par

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