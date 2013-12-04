Nuestras accionesNo compensan a los consumidores afectados en toda Europa

FACUA considera insuficiente que Bruselas aplique multas ridículas a los bancos por manipular el euríbor

La sanción más elevada por manipular el tipo de interés usado en multitud de hipotecas la recibe Deutsche Bank, 465,9 millones de euros; una cantidad ínfima si se compara con los 6.500 millones de beneficio del banco sólo en 2007.

FACUA.org
Europa-04/12/2013
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FACUA-Consumidores en Acción considera insuficiente que la Comisión Europea se limite a aplicar multas ridículas a los bancos por manipular tipos de interés de referencia como el euríbor, usado en las hipotecas de numerosos consumidores de España.

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