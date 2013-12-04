FACUA considera insuficiente que Bruselas aplique multas ridículas a los bancos por manipular el euríbor
La sanción más elevada por manipular el tipo de interés usado en multitud de hipotecas la recibe Deutsche Bank, 465,9 millones de euros; una cantidad ínfima si se compara con los 6.500 millones de beneficio del banco sólo en 2007.
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Europa-04/12/2013
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En el cártel para manipular el euríbor participaron Barclays, Deutsche Bank, Société Génerale y Royal Bank of Scotland.
FACUA-Consumidores en Acción considera insuficiente que la Comisión Europea se limite a aplicar multas ridículas a los bancos por manipular tipos de interés de referencia como el euríbor, usado en las hipotecas de numerosos consumidores de España.