FACUA considera insuficientes las indemnizaciones por retrasos, cancelaciones y 'overbooking' establecidas en el nuevo Reglamento europeo
La Federación critica que la nueva normativa continúe considerando como práctica legal la venta de un número de plazas más elevado del disponible en realidad.
FACUA.org
España-14/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que el nuevo Reglamento 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas comunes para las compañías aéreas en materia de indemnización y asistencia a los pasajeros en