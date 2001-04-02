FACUA considera la subida del butano un nuevo castigo del Gobierno a las economías domésticas
La desproporcionada subida de 140 pesetas, máxima permitida por el Ministerio de Economía, representa un incremento del 10'7% sobre el precio vigente con anterioridad.
FACUA.org
España-02/04/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera que la desproporcionada subida en el precio de la bombona de butano autorizada por el Ministerio de Economía es un nuevo castigo del Gobierno a las economías domésticas. El p