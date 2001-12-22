FACUA considera lamentable que anunciantes y televisiones utilicen las causas solidarias de sus 'telemaratones' como tapadera para publicitar productos
La Federación critica que muchos de estos programas se conviertan en un medio para dar una imagen ética y solidaria de grandes empresas que hacen pequeños donativos.
FACUA.org
España-22/12/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia la utilización que hacen ciertas cadenas de televisión y anuncios de los tradicionales telemaratones navideños para promocionar firmas comerciales bajo la excusa de la solidar