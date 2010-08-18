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FACUA considera necesario que el Gobierno garantice el suministro en Melilla

Utilizar electoralmente el conflicto es un grave error político y pide a la oposición que colabore con el Gobierno en solventar la situación.

FACUA.org
España-18/08/2010
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Ante el posible desabastecimiento que se puede producir en Melilla como consecuencia del bloqueo por parte de colectivos marroquíes, FACUA-Consumidores en Acción considera fundamental que el Gobierno, además de intervenir diplomáticamente para resolver el conflicto, re

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