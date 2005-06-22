FACUA considera poco viables las penalizaciones por consumos eléctricos excesivos anunciadas por Montilla
La Federación demanda al ministro de Industria, Turismo y Comercio que empiece a contar con las asociaciones de consumidores para el futuro del sector eléctrico.
FACUA.org
España-22/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera poco viable el establecimiento de una estructura tarifaria que penalice los consumos eléctricos excesivos anunciado en el Foro de Diálogo Energético Mediterráneo por el ministro de Industria, Turis