FACUA considera positivo que la vivienda cuente con un ministerio y pide a Zapatero la participación real y efectiva del movimiento de consumidores
La Federación señala la necesidad de un ministerio específico de Consumo o, en su defecto, que la protección de los consumidores se incorpore al Ministerio de la Presidencia, dado carácter transversal y orientado al ámbito socioeconómico.
FACUA.org
España-17/03/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) valora de forma positiva el anuncio realizado por el futuro presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de que la vivienda contará con un ministerio y le pide que dé una part