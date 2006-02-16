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FACUA considera preocupante el nuevo repunte de la inflación y pide al Gobierno que deje de perjudicar a los consumidores con las subidas en sectores básicos

La inflación se ha situado en enero en el 4,2%, la tasa más alta desde junio de 2001.

FACUA.org
España-16/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera preocupante el nuevo repunte de la inflación y pide al Gobierno que deje de perjudicar a los consumidores con fuertes subidas en las tarifas de los suministros de gas y electricidad y su complacencia con las irregulari

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