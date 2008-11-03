Nuestras accionesCritica que el Estado avale

FACUA considera que el aplazamiento del pago del 50% de determinadas hipotecas durante dos años tiene demasiadas limitaciones

Además de los parados hay más perfiles de usuarios en situaciones especialmente problemáticas, como aquéllos que han sufrido recortes salariales tras la firma de su hipoteca.

FACUA.org
España-03/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que los parados con hipotecas de menos de 170.000 euros tendrán derecho a aplazar el pago de hasta el 50% durante dos años, con un máximo de 500 euros mensuales. La medida se aplicar&a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos