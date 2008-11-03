FACUA considera que el aplazamiento del pago del 50% de determinadas hipotecas durante dos años tiene demasiadas limitaciones
Además de los parados hay más perfiles de usuarios en situaciones especialmente problemáticas, como aquéllos que han sufrido recortes salariales tras la firma de su hipoteca.
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España-03/11/2008
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que los parados con hipotecas de menos de 170.000 euros tendrán derecho a aplazar el pago de hasta el 50% durante dos años, con un máximo de 500 euros mensuales. La medida se aplicar&a