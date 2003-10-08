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FACUA considera que la bajada tarifaria propuesta por Telefónica es muy limitada y no compensa en absoluto la subida de la cuota de abono

La Federación advierte que la reducción en las llamadas de fijo a móvil ni siquiera alcanza la mejores ofertas de la competencia.

FACUA.org
España-08/10/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la bajada tarifaria propuesta por Telefónica de España a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para su aplicación a partir de noviembre es muy limitada, al reducirse a las lla

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