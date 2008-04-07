FACUA considera que la mejor manera de tranquilizar a los consumidores es invertir mucho más en controles alimentarios
Casi una década después de la gran crisis de las vacas locas, critica que el cuerpo de inspectores sigue siendo demasiado reducido para acometer con eficiencia el control del mercado.
FACUA.org
España-07/04/2008
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Tras haber trascendido los recientes fallecimientos de dos personas de la provincia de León a causa de la enfermedad de las vacas locas, FACUA-Consumidores en Acción insiste en hacer un llamamiento a las autoridades central y autonómicas que realicen más esfuerz