FACUA considera que la multa sobre Microsoft es positiva para los usuarios, el mercado y el desarrollo de la sociedad de la información
Demanda a las autoridades de protección al consumidor que tengan los ojos abiertos ante las prácticas de la empresa estadounidense.
FACUA.org
Europa-17/09/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción por la decisión del Tribunal de Primera Instancia de la UE de respaldar el grueso de la decisión de la Comisión Europea de multar Microsoft a por prácticas anticompetitivas y l