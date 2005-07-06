FACUA considera que la nueva tarifa del 11818 propuesta por Telefónica no responde al 'precio asequible' previsto por el Reglamento de Telecomunicaciones
La Federación considera desproporcionada y abusiva la subida del 55% solicitada por el operador dominante, que situaría la tarifa del heredero del 1003 en 0,55 euros más IVA por llamada.
FACUA.org
España-06/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la propuesta tarifaria de Telefónica de España para el 11818, heredero del 1003, no responde al «precio asequible» previsto en el artículo 31 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se a