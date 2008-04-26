FACUA considera que las declaraciones de Soria aumentan la falta de transparencia en la alerta sobre el aceite de girasol
Aunque miles de comercios y establecimientos hosteleros venden y usan hoy el mismo aceite que ayer, el ministro asegura que ya no existe en el mercado ningún producto contaminado.
FACUA.org
España-26/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera que las declaraciones realizadas hoy sábado en Sevilla por el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, no hacen más que acrecentar la falta de transparencia en la alerta alimentaria sobre el aceite de girasol.
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