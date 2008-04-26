Nuestras accionesAhora dice que no hay 'toxicidad aguda'

FACUA considera que las declaraciones de Soria aumentan la falta de transparencia en la alerta sobre el aceite de girasol

Aunque miles de comercios y establecimientos hosteleros venden y usan hoy el mismo aceite que ayer, el ministro asegura que ya no existe en el mercado ningún producto contaminado.

FACUA.org
España-26/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera que las declaraciones realizadas hoy sábado en Sevilla por el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, no hacen más que acrecentar la falta de transparencia en la alerta alimentaria sobre el aceite de girasol.

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