Nuestras accionesAnunciada por el ministro de Industria

FACUA considera que una auténtica "tarifa social" eléctrica debe vincularse a la renta y no sólo a la potencia contratada

Con una potencia inferior a 3 kW, no podrían acogerse a ella familias que pretendan utilizar simultáneamente un frigorífico, un aparato de climatización y una lavadora.

FACUA.org
España-04/06/2008
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Ante el anuncio de una «tarifa social» eléctrica realizado en el Congreso de los Diputados por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, FACUA-Consumidores en Acción señala que existen muchas incógnitas sobre sus caracter&iacu

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