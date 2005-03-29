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FACUA considera ridícula la prohibición de llevar mecheros en los vuelos con destino o escala en EE.UU.

Se trata de un nuevo suma y sigue en el recorte de derechos civiles que viene llevando a cabo el Gobierno estadounidense y que con medidas tan extravagantes como ésta salpican a los consumidores europeos.

FACUA.org
España-29/03/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera ridícula la prohibición de llevar mecheros encima o en los equipajes de mano en los vuelos con destino o escala en EE.UU. y Puerto Rico impuesta por el Gobierno de George Bush. La medida entrará en

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