Nuestras accionesTras años sin cumplir sus obligaciones de mantenimiento, Adif los pone en manos de una empresa privada

FACUA considera un abuso y de dudosa legalidad que haya que pagar por ir al baño en Madrid-Atocha

Critica el cinismo de los responsables de Adif, que argumentan que los usuarios tienen "cotas elevadas de satisfacción" en las estaciones donde los aseos son de pago.

FACUA.org
Madrid-24/09/2013
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FACUA-Consumidores en Acción considera un abuso y de dudosa legalidad que haya que pagar por ir al baño en la estación de ferrocarriles de Madrid-Atocha.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ente público del Ministerio de Fomento, ha anuncia

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