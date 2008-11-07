FACUA considera un despropósito la propuesta de la CNE de subir la luz en enero un 31%
Critica que el ministro Sebastián siga dejando a las asociaciones de consumidores fuera de la negociación sobre el futuro del sector eléctrico.
FACUA.org
España-07/11/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera un despropósito la propuesta de subir la luz en enero un 31% planteada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Una petición formulada a la medida de las exigencias de las empresas del sector.
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