Nuestras accionesPuede implicar una censura previa

FACUA considera un escandaloso atentado a la libertad de información el control aprobado por el Consejo de Administración de RTVE

La vigilancia y control político que pretende poner en marcha, excediéndose totalmente de sus funciones, coartaría la libertad e independencia con la que deben trabajar los profesionales del Ente.

FACUA.org
España-22/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera un atentado a la libertad de información la decisión adoptada por el Consejo de Administración de RTVE por la que sus miembros podrán acceder al sistema informático de edición de los telediarios para controlar

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