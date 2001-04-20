FACUA considera un nuevo castigo a los usuarios las subidas de un 28% en la cuota de abono de Telefónica
Tras la subida de marzo, el Gobierno ha autorizado otras tres hasta enero de 2003, con lo que la cuota de abono mensual pasará las 1.904 pesetas actuales a 2.431 pesetas (IVA incluido).
FACUA.org
España-20/04/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que las desproporcionadas subidas de casi un 28%, en la cuota de abono mensual de Telefónica que aprobó ayer jueves el Gobierno suponen un nuevo castigo a las economías dom&ea