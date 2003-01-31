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FACUA considera una auténtica tomadura de pelo la supuesta intervención de Ciencia y Tecnología en las tarifas del ADSL

La negativa de Telefónica a rebajar los precios en un 10% revela una vez más que el marco regulatorio del sector de las telecomunicaciones no fomenta la competencia real.

FACUA.org
España-31/01/2003
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Ante el anuncio de Telefónica de que no bajará las tarifas del ADSL en el 10% autorizado por el Gobierno, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) señala que la supuesta intervención del Ministerio de Ciencia y Tecnolo

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